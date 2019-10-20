مصر الخير بمساعدتكم هتكون فى ضهر أبطال كتير لاستكمال رحلتهم ضد السرطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مؤسسة مصر الخير تدعم مركز أورام الفيوم عن طريق توفير أول جهاز علاج إشعاعى فى شمال الصعيد والمتمثل فى محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا عشان يكون جاهز لاستقبال المرضى ويوفر عليهم مشقة السفر والانتقال المجهدة صحيا وماديا. أغلب المصابين بالسرطان فى محافظات شمال الصعيد بيحتاجوا علاج إشعاعى لكن المشكلة إن مفيش غير 70 جهازا على مستوى الجمهورية كلها، واحتياج المرضى اكتر من 160 جهازا وعشان كده فى المرحلة الأولى لدعم مركز الأورام فى الفيوم قدرت مؤسسة مصر الخير توفر وحدة الجهاز الإشعاعى اللى اتكلفت أكتر من 35 مليون جنيه، الوحدة دى هتعالج كل يوم 80 مريض بحد أقصى يوميا وتكون #فيضهرالبطل

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