شركة مياه القليوبية تجرى محاكاة على أرض الواقع استعدادا لفصل الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ بالتنسيق مع فرعي الشركة بمدينتي طوخ وقها، وبالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والدفاع المدني وهيئة الإسعاف والشرطة وإدارات المرور قامت بتنفيذ محاكاة سقوط الأمطار وتراكمها بالانفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها في وقت محدد وبالسرعة المطلوبة. وأوضح أنه تم الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة علي سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالانفاق. وأشاد مجاهد بنجاح المناورات المنفذة وسرعة التعامل مع حالات سقوط الأمطار وتراكمها داخل الانفاق، فيما أكد علي ضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والأفراد لمواجهة حالات سقوط الأمطار والسيول، وضرورة التأكيد علي تطهير بيارات صرف الأمطار وجاهزيتها لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها. Advertisements وأوضح مجاهد أن تلك المناورات تأتي في إطار الاستعدادت التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لمواجهة موسم فصل الشتاء وسقوط الأمطار والتي تتمثل في تطهير بلوعات صرف الأمطار وتجهيز المعدات والأفراد ولمواجهة موسم سقوط الأمطار.

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