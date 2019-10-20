مصدر: القاضي مقدم البلاغ ضد الدكتور "غنيم" سيتراجع عنه.. و"القضاة" لم يتخذ إجراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال مصدر قضائي، إن نادي القضاة قبل اعتذار الدكتور محمد غنيم، استاذ المسالك البولية، المرسل عبر "تلغراف" للمستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي، عما بدر منه في حلقته مع الإعلامي عمرو أديب بشأن أخذ النادي نصف الرسوم القضائية.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ "الخليج 365"، الأحد، أن النادي أعرب استنكاره مؤخرا لتلك التصريحات في بيان له دون اتخاذ إجراء قانون بحق الدكتور، بينما تقدم المستشار سامح عبد الوهاب رئيس محكمة جنايات السويس ببلاغ حمل رقم 7020 لسنة 2019 جنح تالت أكتوبر ضد الدكتور "غنيم"، ذكر فيه أن ما قيل بشان أخذ نادي القضاه لنصف الرسوم القضائية، معلومة مكذوبة الغرض منها آثاره الراي العام ضد قضاه مصر.

وأشار المصدر إلى أن القاضي مٌقدم البلاغ، سوف يتراجع عنه بلاغه بعد اعتذار الدكتور "غنيم" عن تصريحاته.

تجدر الإشارة أن "غنيم" قال في تلغرافه لرئيس نادي القضاة - حصل الخليج 365 على نسخة منه-:"ذكرت أثناء حوار تليفزيوني أن جزء من رسوم التقاضي يؤول إلى نادي القضاة، وقد تبين لي فيما بعد أن هذه المقولة غير صحيحة.. أرجو قبول اعتذاري".