ضبط ملايين الأطنان من مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 5 أيام المنقضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني الأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية: ضبط 25 قضية عبارة عن (مصنع، شركة، محل، مدشة، مخزن)، بإجمالي مضبوطات بلغت (12068,250) طن عبارة عن (694,300 طن أسمدة زراعية- 24,250 طن مبيدات زراعية- 11349,550 طن أعلاف حيوانية- 150 كيلو جرام أدوية بيطرية). جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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