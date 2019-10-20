في يوم.. تنفيذ 52 ألف حكم قضائي وضبط 56 قطعة سلاح ناري بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شن حملاتها الأمنية بمديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 56 قطعة سلاح ناري، 138 قضية مخدرات، تنفيذ 52816 حكم قضائي متنوع. جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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