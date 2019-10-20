رئيس جامعة الأزهر ونائبه يتناولان الغداء مع طلاب المدينة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب فرع البنات، عصر الأحد- فرع المدينة الجامعية للبنين بمدينة نصر. وحرص المحرصاوي والبدويهي، بحسب بيان، على تفقد مطعم المدينة الجامعية، وجودة الطعام المقدم، وتناولا وجبة الغداء مع الطلاب. ووجه رئيس جامعة الأزهر مديري المدن بالحرص على تقديم وجبات وخدمة جيدة للطلاب والطالبات، وأخذ املاحظات الطلاب بعين الاعتبار.

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