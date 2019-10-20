رئيس الوزراء يستقبل نظيره الكويتي بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة اليوم الأحد، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، الذي يبدأ زيارة رسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء والمسئولين، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، حسب بيان، بأن زيارة رئيس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له، تأتي تأكيداً لما تتمتع به العلاقات المصرية الكويتية من روابط وثيقة وتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية تشهد تنامياً ملحوظاً خلال هذه المرحلة، وهو ما يجب البناء عليه لدفع أطر التعاون المشتركة لمجال أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق طموحاتهما، كما يجب البناء أيضاً على ما تم من زيارات متبادلة ناجحة بين البلدين على كافة المستويات تستهدف الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن زيارة رئيس الوزراء الكويتي تتناول سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة في مختلف المجالات، وكذا بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما ستشهد الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين.