الإمام الأكبر: الأزهر حريص على تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، اليوم الأحد ، أن الأزهر الشريف حريص على تعزيز أواصر التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية لمساندتها في مواجهة الأفكار المتطرفة.
وقال الإمام الأكبر، خلال استقباله اليوم الأحد الدكتور أبوبكر دوكوري مستشار رئيس بوركينافاسو للشئون الإسلامية، إن الأزهر على استعداد لتقديم مزيد من الدعم العلمي والدعوي لبوركينافاسو لتحصين شبابها من استقطاب التنظيمات الإرهابية.
من جانبه، أكد مستشار رئيس بوركينافاسو للشئون الإسلامية أن الأزهر الشريف يحظى بمكانة كبيرة لدى الشعب البوركيني، معربًا عن شكر بلاده العميق للأزهر على ما قدمه من دعم طبي وإنساني خلال قافلة الأزهر الطبية العام الماضي، مبينًا أن القافلة تمكنت من علاج آلاف المرضى وإجراء مئات العمليات الحرجة.
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