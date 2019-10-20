محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير - أسماء يسري:
شهد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، صباح اليوم الأحد تشغيل محطة هليوبوليس بالجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى للركاب.
ووقف الوزير أمام أحد شباك التذاكر لشراء تذكرة بـ5 جنيهات، حيث أجرى حوارًا مع صرافة التذاكر بالمحطة، قائلاً: "هذه التذكرة هكتب عليها اسمى وأحتفظ بيها".
وطالب وزير النقل بالالتزام بدفع ثمن تذاكر المترو وعدم تخطى المحطات التي تحددها التذكرة حتى لا يتعرض صاحبها للغرامة والتي تقدر بـ50 جنيها، موضحًا أن الركاب يحصلون على خدمة متميزة ولا بد من دفع حق الدولة.
وقال الوزير، إن محطة هليوبوليس تعتبر من أضخم محطات مترو الأنفاق في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وبلغت تكلفتها حوالي 1.9 مليار جنيه ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الوزير" يجري حوارًا مع صرافة تذاكر بمحطة هليوبوليس (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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