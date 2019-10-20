مصر | مد أجل النطق بالحكم على 6 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في البشر للثلاثاء

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، مد أجل النطق بحكمها على 6 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في البشر واستغلال حاجة الشباب في العمل والحصول منهم على مبالغ مالية بهدف تسفيرهم للخارج بأوراق ومستندات غير حقيقية، وذلك لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 22 أكتوبر الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار على وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل لمحامي العام الأول، في القضية رقم 17921 178 لسنة 2018 جنايات الأزبكية، أن المتهمين "حماده رشاد، ومصطفى عبد الرحمن، ومحمد أحمد، ومحمد عبد البديع، ومحمود خالد، وسعيد محمد"، في غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية، قام المتهمون جميعا بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتي أسسها وأدارها المتهم الأول وآخر مجهول متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليهم "أحمد محمد، ومحمد صلاح الدين، ورضا كرم، وعلى وحيد"، وكان ذلك باستغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه إصابة المجني عليه "أحمد محمد" وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء.

كما اشترك المتهمان الثاني والثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معهم على ارتكابها واحضرا واستقطبا المجني عليه احمد محمد عقب لجوئهما إلى أسالبيهما التحايلية المستخدمه في اتمام جرائمهما ودسا للمجنى عليه لحظة ضعف مادة مخدرة في مشروبه فقاموا باكراه على التوقيع عى سندات "ايصالات أمانة" لإتمام تلك الجراحة فقاموا وبتجهيز المجني عليه وإجراء التحاليل والإشاعات الطبية اللازمة له وعقب ذلك تم إجراء عملية نقل وزراعة الكلى اليمنى للمريض مع علمهم جميعا بعدم مشروعية اجراءها عن طريق وسيط وهو المتهم السادس.