مصر | "حشيش واستروكس وهيروين".. حبس 29 تاجر مخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حشيش واستروكس وهيروين".. حبس 29 تاجر مخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس 29 تاجر مخدرات لحيازتهم للمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وبيعها بمنطقة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين عاطلين ويروجوا لبيع المواد المخدرة بأنواعها مثل الحشيش والاستروكس والهيروين، بمنطقة الجيزة، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بارتكاب جريمتهم.



وشنت مديرية أمن الجيزة، حملات أمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، لتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، وضبط الخارجين عن القانون، فتمكن رجال المباحث خلال حملة، من القبض على 29 تاجر مواد مخدرة، بحوزتهم 1640 جرام حشيش، و555 قرص مخدر، و860 جرام استروكس، و655 جرام هيروين، و50 شادو.



وفي خلال مواجهتهم اعترفوا المتهمين المضبوطين، بحيازتهم للمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

