مصر | تأجيل دعوى طرد سفير قطر من مصر لـ 2 نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى طرد سفير قطر من مصر لـ 2 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، التي يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته، بطرد السفير القطري من مصر، لجلسة 2 نوفمبر المقبل.

وذكرت الدعوى رقم 59238 لسنة 70 قضائية، أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس الأسبق محمد مرسي، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية، بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردني الجنسية، كما قضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسي، أحمد عبد العاطي، و15 سنة لابنة "الصيرفي"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير الإنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليًا.

