مصر | تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاتجار في البشر بعابدين لـ23 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 4 متهمين بالاتجار في البشر بعابدين لـ23 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكمة التجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بالاتجار بالبشر بمنطقة عابدين، لجلسة 23 أكتوبر الجاري للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهمين "حسنية حمدي، محمد جمال، محمود جمال، شادي عصام"، تهمة الاتجار في الطفلة "سما حاتم"، بأن قامت المتهمة الأولى بعرض رضيعتها للبيع مقابل مبلغ مالي، لمرورها بأزمة مالية، فيما قام المتهمين من الثاني للرابع بمساعدة المتهمة على بيع رضيعتها، والتواصل مع مشترين، وعرض الطفلة على أكثر من مشتري مقابل مبالغ مالية، مما ألحق الطفلة الرضيعة بأضرار صحية وجسدية.