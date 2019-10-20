أخبار مصر | "مشروعات البرلمان" توافق على قرض بـ200 مليون دولار لتوفير وظائف جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مشروعات البرلمان" توافق على قرض بـ200 مليون دولار لتوفير وظائف جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض "مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، والمواقع في مايو 2019.

ويهدف المشروع الذي حضرت مناقشاته السيدة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات، إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الأخرى للمستفيدين من المشروع، حيث يتكون المشروع من ثلاثة أجزاء، تضم تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير القروض لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف، وتوفير تمويل للاستثمار في الأسهم وشبه الأسهم لوسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين الذين يستهدفون الشركات الناشئة، وتطوير الأعمال والقدرات من خلال توفير خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد وخدمات تطوير الأعمال التجارية، وتطوير إطار عمل محكم للرقابة.



وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراستها.

وتضمنت قائمة الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 4\8\2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو والموقع بتاريخ 2019\8\19.

وشملت القائمة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو والموقع بتاريخ 19\8\2019، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية ( اوفيد ) بمبلغ 14 مليون دولار مريكي وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24\7\2019.

