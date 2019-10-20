أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول انتشار أجهزة مغشوشة لقياس السكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول انتشار أجهزة مغشوشة لقياس السكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن انتشار أجهزة قياس السكر غير مطابقة للمواصفات في السوق، وتسببها في قراءات خاطئة أضرت بالصحة العامة للمواطنين.

وقالت "عبدالحليم" في طلبها، إن هذه الظاهرة بدأت تغزو سوق الأجهزة الطبية في مصر في ظل غياب الرقابة على ما يباع من هذه الأجهزة، ووجود محلات تبيع منتجات مقلدة تعطي مؤشرات قياس خاطئة لمرضى السكر، مشيرة إلى وجود حالات كثيرة تعرضت للإضرار نتاج انتشار أجهزة قياس السكر المقلدة والصيني والمنتشرة بالمحلات والصيدليات، لا سيما بشارع قصر العيني، والذي هو مكان لتجمع المحلات التى تبيع الأجهزة الطبية.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الأجهزة المقلدة تسببت في دخول بعض المرضى في غيبوبة نتاج القراءة الخاطئة والتشخيص الخاطئ، متابعة: "انتشار أجهزة قياس السكر على مواقع التواصل الاجتماعي وبسعر قليل مما كان عاملًا جاذبا لشرائه، دون العلم أن هذه الأجهزة سوف تعرض حياة المواطنين للخطر، ومن الممكن أن تودي بهم، فهو لا يعطي القراءة الصحيحة لنسبة السكر".

وتساءلت: "من صرح ببيع هذه الأجهزة؟ من أين حصلت على تراخيص البيع أو اجتازت اختبارات الصلاحية الطبية؟ وكيف تباع هذه الأجهزة وكيف تم استيرادها أو تهريبها من الجمارك؟ وأين رقابة الحكومة؟".