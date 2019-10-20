أخبار مصر | "مروان": قرار حكومي بتسوية القضايا بين أجهزة الدولة وكافة الوزارات والجهات الحكومية وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مروان": قرار حكومي بتسوية القضايا بين أجهزة الدولة وكافة الوزارات والجهات الحكومية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، إن هناك قرارا من مجلس الوزراء بتسوية القضايا بين أجهزة الدولة وكافة الوزارات والجهات الحكومية وديا وعدم إقامة أي قضايا بينها مستقبلا.

واتفق مروان، مع رؤية الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن مشروع القانون يلغى التحكيم الإجباري ليكون التحكيم اختياريا، ولا يلغى التحكيم في المطلق.

وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "وحدة الحكومة تقتضي ألا يكون هناك نزاع بين وزارتها".

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وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراستها.

وتضمنت قائمة الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 4\8\2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو والموقع بتاريخ 2019\8\19.

وشملت القائمة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو والموقع بتاريخ 19\8\2019، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية ( اوفيد ) بمبلغ 14 مليون دولار مريكي وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24\7\2019.

