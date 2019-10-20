أخبار مصر | "نقل النواب" لهيئة الأنفاق: "اللي مش قادر يطور يسيب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نقل النواب" لهيئة الأنفاق: "اللي مش قادر يطور يسيب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت اجتماع لجنة النقل والمواصلات المنعقد، الآن، بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد، اتفاقية قرض بـ 205 ملايين يورو لتحديث الخط الأول لمترو الأنفاق، وشهد نقاش ساخن مع العميد محمد محمد بدوى رئيس القطاع المالى والإدارى بالهيئة القومية للأنفاق.

وذلك بعد أن وصف خالد عبد المولى أمين سر اللجنة، الطريقة التى تحدث بها ممثلو الحكومة عن إتفاقية القرض، بالروتينية، بقوله: "جايين النهاردة ناخد قرض علشان نطور مترو عملناه من 23 سنة، المفروض الموارد الذاتية للخط دا تعمل 6 خطوط تانية بدون الاقتراب من الموازنة العامة للدولة".

وعقب رئيس القطاع المالى والإدارى بالهيئة القومية للأنفاق، بأن ليس هناك وسيلة جر كهربائى فى العالم لا تحصل على دعم من الدولة، مضيفا: "تمن التذكرة فى العالم كله أكبر بكتير من اللى يقدر يدفعه المواطن، وبالتالى لازم الدولة تدعم المترو، عشان بتستفيد بشكل غير مباشر، من خلال انخفاض الزحام فى الشوارع، وكذلك انخفاض نسبة عادم السيارات الضارة".

وهو ما أثار غضب النائب خالد عبد المولى، الذى طالب بتحقيق ومسائلة فى تصريحات رئيس القطاع المالى بالهيئة، متابعًا: "الأستاذ بيقولنا النهاردة أن كل الكلام اللى قاله رؤسائه من 4 سنين غلط، فين الإعلانات، فين حسن الإدارة، اللى مش قادر يدير الهيئة بشكل منضبط ويطلع منها أرباح يسيبها فورًا".

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته الأخيرة، على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للجان النوعية لمناقشتها.

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وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26112018 و2019530.

وقرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 2812019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 552019.

وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 20151214 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019616،.

وتضم أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 182018، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع في روما بتاريخ 1822019.

