أخبار مصر | "جبران" يفتتح أولى فعاليات الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جبران" يفتتح أولى فعاليات الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للعاملين بالبترول، والتي تقام تحت رعاية وزير البترول المهندس طارق الملا.

وتقام الدورة في مختلف الأنشطة الرياضية، ويشارك فيها ٥٢ فريقا من شركات البترول بمناطق القاهره والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر وأسيوط.

حضر الافتتاح، عايده محيي، زغلول خليل، سعيد حافظ، نواب رئيس النقابة ورزق بدري أمين صندوق النقابة العامة وأشرف المحروقي أمين عام مساعد النقابة وطارق عبد الفتاح، رابح عسل، أحمد الجوهري أمين الشباب، هيثم زاد أمين إعلام النقابة العامة، الدكتور شريف حسني المحاضر بالاتحاد المصري لكمال الأجسام، والمهندس أحمد عودة، مساعد رئيس شركة إيجاس.

وأكد "محمد جبران" رئيس النقابة العامة للبترول، أن برامج ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية للعاملين بالبترول من المتطلبات الأساسية في القطاعات الإنتاجية في إطار الاهتمام بالعنصر البشري ودعمه بكافة السبل.

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وأشار" جبران " إلى أن هذه الأنشطة تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الجوانب المعنوية للعاملين وتعميق مفهوم الانتماء للوطن ولقطاع البترول، بالإضافة إلى دعم علاقات الترابط بين العاملين، بما لذلك من انعكاسات إيجابية على معدلات الأداء وزيادة الإنتاج.

وطالب، بترسيخ ثقافة الاهتمام بهذه الأنشطة التي تلقى صدى إيجابيًا من العاملين وتفتح مجالاً واسعاً لإبراز مواهب وإمكانيات الكوادر الشابة، مؤكداً على أهمية المتابعة المستمرة لأساليب إدارة هذه الأنشطة بما يتفق مع النهج الاقتصادي الرشيد والمتوازن.

وأشار "جبران"، إلى أن متطلبات المرحلة الحالية الاستثنائية التي تمر بها مصر تحتاج إلى مجهود إضافى وتفانٍ وإخلاص في العمل وأن ممارسة الرياضة بشكل عام تخفف من الضغوط المحيطة.

ويأتي ذلك ضمن اهتمام وزارة البترول بتفعيل النشاط الرياضي والاجتماعي بين العاملين داخل شركات قطاع البترول.