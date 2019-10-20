شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط»: كل مكاتب الشهر العقاري والتأمينات الاجتماعية تحتاج إلى تطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن هناك مراكز لتقديم الخدمات تحتاج إلى تطوير، وعلى رأسها كافة مكاتب الشهر العقاري بكافة المحافظات، وكافة مكاتب التأمينات الاجتماعية بجميع المحافظات وغيرها من الأمور الأخرى التي سنضعها في الاعتبار وستكون في مرحلة لاحقة مباشرة لبدء العمل بها.

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وأضافت «لبيب» خلال إلقائها بيان حول عمل الوزارة في اجتماع لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، الأحد، أن وزارة التخطيط تعمل بكل قوة على تطوير وتحديث الجهازي الإداري بالدولة بصفة عامة، وهناك خطة واضحة من أجل هذا الغرض وتحويل العمل إلى «مميكن» ومن خلال الحاسب الآلي لتوفير الوقت والجهد وفصل الخدمة عن مقدم الخدمة والقضاء على البيروقراطية والفساد.

وتابعت: «هناك أولويات للعمل في التطور التكنولوجي لمراكز الخدمات على مستوى الجمهورية، ونحن من خلال خطة واستراتيجية نعمل الآن وطبقا لمعايير على تطوير وتحديث كل ما يتعلق بوحدات إنفاذ القانون سواء من نيابات أو محاكم أو أقسام ومديريات الشرطة، كما نعمل على تطوير وتحديث مراكز تقديم الخدمات التابعة لوزارة التنمية المحلية بكافة الوحدات والمراكز المحلية، وفي مراكز خدمات المرور وتلك هي المرحلة الأولى.

و قالت إن الجميع يعلم أن هناك بعض الفساد وهذا الفساد دائمًا ما يقابل التطوير والتحديث بعنف ويعمل على تعويق العمل فيه لأن التطوير والتحديث سيعمل على الانتهاء من هذا الفساد، كما علينا أن ندرك أن تغيير الثقافة يحتاج إلى وقت وجهد لذلك نقوم بمجهودات كبيرة في هذا المجال.