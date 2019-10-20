شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يشكُر «الداخلية» على إعادة نجل أحد النواب بعد اختطافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجّه على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأحد، بالشكر لوزارة الداخلية بسبب استعادة الشرطة لنجل النائب صابر عبدالقوى بعد اختطافه، وقال: «أتوجه باسمى، وباسمكم جميعًا، بخالص الشكر والتقدير لرجال وزارة الداخلية، العين الساهرة على حماية أمن الوطن والمواطن، على جهودها في استعادة نجل النائب صابر عبدالقوى، وإعادته إلى منزله في أسرع وقت».

وخلال جلسة الأحد أيضًا، أحال «عبدالعال» 4 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على المجلس وهي، قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.

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وقرار رئيس الجمهورية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات، المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بقيمة 940 ألف يورو، والموقع بتاريخ 19 أغسطس 2019.

وأحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات المساعدة في تنفيذ المشتريات، بمبلغ 555 ألفا و343 يورو.

كما أحال «عبدالعال» إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019.

وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها «الديوان العام مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري» عن السنة المالية 2018-2019 إلى لجنة الخطة والموزانة.