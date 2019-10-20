شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب»: تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة خاصة من النواب، بغرض «الوقاية من الإرهاب والتطرف ومواجهة الإرهابيين العائدين من الخارج».

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، مساء الأحد، إن هناك تهديد يمثله المقاتلون الإرهابيون العائدون إلى بلادهم، يتمثل في تحركهم إلى ساحات أخرى وتنفيذ عمليات أخرى في دولهم أو عملهم على تجنيد أشخاص أخرين لتشكيل خلاليا جديدة، أو تحولهم إلى خلايا نائمة يمكن ان تنشط في أي وقت وتنتشر في ثنايا المجتمع.

وأوضح «عبدالعال» أن ظاهرة العنف والإرهاب والتطرف لا تتطلب المواجهة المسلحة فقط، مؤكدًا أن هناك جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية تحتاج إلى تضافر جهود الدولة للقضاء على هذه الظاهرة نهائيا.