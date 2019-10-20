أمين «البحوث الإسلامية» يلتقي وفدًا من إقليم كردستان العراق لبحث التعاون العلمي المشترك 

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل د. نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بمكتبه، الأحد، وفدًا من إقليم كوردستان العراق يضم كلًا من: عبدالرحمن إسماعيل صالح، وبختيار جمعه صالح، وكمال عزيز أمين، وذلك لبحث احتياجات المعاهد الخارجية هناك من مبعوثي الأزهر، بالإضافة احتياجات الطلاب الوافدين من خريجي المعهد.

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استعرض الأمين العام خلال اللقاء جهود مصر والأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر في دعم وتطوير الطلاب الوافدين من جميع دول العالم، وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، حتى يحملوا منهج الوسطية والاعتدال إلى العالم كله.

وأكد الأمين العام على الدور المهم الذي يبذله مبعوثي الأزهر الشريف في جميع دول العالم وما يتميزون به من قدر عال من المعرفة والثقافة، لتمثيل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، والعمل على مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، والحاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، في ظل التحديات المعاصرة التي يعيشها العالم أجمع.

أمين البحوث الإسلامية يلتقي وفدًا من إقليم كردستان العراق