شكرا لقرائتكم خبر عن لمياء كامل: هدفنا تقوية الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص للاستفادة من قدرات كل طرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت لمياء كامل مؤسس «قمة صوت مصر»، إن اختيار جامعة الدول العربية «للقمة» شريكا في «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة» المقرر عقده بالقاهرة في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي في إطار إتاحة الفرصة لاستئناف الحوار حول أساليب تقوية الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص للاستفادة من القدرات والمزايا النسبية لكل طرف بما يضمن أفضل استخدام للموارد المتاحة واستدامتها للأجيال القادمة، كما يؤكد على اهتمام صانعي القرار في المنطقة العربية بتوفير مناخ داعم لكافة المبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة 2030.

وأشارت «كامل» إلى أن هدف «قمة صوت مصر» منذ انطلاقها لأول مرة عام 2016 كان خلق الهوية والصورة الذهنية للدولة المصرية، وإتاحة منصة يجتمع خلالها صناع السياسات والقرار مع أصحاب الخبرات والتجارب المتميزة، ما يفتح المجال أمام الشراكات البناءة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات، لدعم وتنفيذ الأفكار المبتكرة والمؤثرة بشكل إيجابي على المجتمع.

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وأضافت «كامل» في تصريحات صحفية إن تخصيص جامعة الدول العربية اليوم الثاني من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة لعقد جلسات «قمة صوت مصر» يأتي نتيجة النجاح الذي حققته القمة خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى توافق أهداف قمة صوت مصر مع دعوة الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بشأن تحقيق الشراكات والتكامل بين كافة الجهات العاملة في المجتمعات، والمؤسسات الخاصة التي تضع أهداف التنمية المستدامة جزءاً من سياسات العمل لديها مثل البنك التجاري الدولي CIB والذى يعد أحد البنوك الرئيسية التي تدعم التنمية المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بالبعد المجتمعي والبيئي، والمشاركة في المنصات الهامة والمؤثرة التي تناقش هذه القضية، وهو شريك أساسي في نجاح «قمة صوت مصر» منذ انطلاقها وحتى الآن، كذلك يلعب شركاؤنا في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء دورا كبيرًا في نجاح القمة منذ انطلاقها وتعريف الرأي العام المحلى والدولي بالدور الذي نقدمه، وما نحققه من إنجازات.

وأكدت لمياء كامل إن «قمة صوت مصر» نجحت بالفعل على مدار السنوات الماضية في عقد شراكات هامة بين أطراف مصرية ودولية كان أبرزها حضور إليزابيث ليندر المدير التنفيذي للاتصالات العالمية والشؤون الخارجية بمنصة Beautiful Destination المتخصصة في الترويج الإلكتروني للسياحة والتي أعربت عن استعداداها للترويج سياحيا لمصر عبر منصتها وبالفعل أصبحت Beautiful Destination أحد شركاء وزارة السياحة المصرية من خلال بروتوكول تعاون بينهما لإنتاج مواد دعائية تروج للسياحة في مصر.

كما قامت «قمة صوت مصر» برعاية أحداث ثقافية هامة مثل معرض Art d’Egypte، والذي يقام تحت رعاية وزارة الآثار ومنظمة اليونسكو، ويهدف للترويج للأماكن التراثية الهامة في مصر من خلال إقامة المعارض الفنية بها، ودمج الفن المصري القديم بالفنون المعاصرة بما يرفع من الوعي بقيمة هذه الأماكن ويساهم في إبراز صورتها سياحيا بشكل مختلف أما العالم.

وثمنت «كامل» دور هيئة الرقابة الإدارية من خلال فعاليات برنامج «تعزيز القدرات القيادية للمتميزين في الدولة» والذى يهتم بتخريج قيادات تنفيذية متميزة من خلال الدورات التدريبية التي تعقدها هيئة الرقابة الإدارية بشكل منتظم للرواد في القطاع العام والخاص والتي تتميز بالأحترافية العالية من خلال مدربين من أصحاب الخبرة في قطاعات مختلفة، كذلك اكتشاف أصحاب الأفكار المبتكرة من خلال حرص الدولة على حضور الفعاليات الهامة التي تلقى الضوء على تجارب هذه الشخصيات مثل «قمة صوت مصر».