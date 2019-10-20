شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يرحب بوفد «النواب الليبي»: المجلس بجميع أدواته وإمكانياته تحت تصرفكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ترحيبه بوفد النواب الليبي الذي زار البرلمان، أمس السبت، مؤكداً أن مجلس النواب المصري بجميع أدواته وإمكانياته تحت تصرفكم وقتما تشؤون. وأبدى اعتزازه مصر بجميع طوائفها بهذه الزيارة «من جانب أحد البرلمانات الشقيقة، باعتبارها عيناً ساهرة على إرساء دعائم الديمقراطية في دولة ليبيا الشقيقة قائلا: «ندعو لها جميعاً بأن تعود هادئة أمنة خالية من شرور الإرهاب».

كان النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس انواب استقبل أمس السبت، وفداً رفيع المستوى من برلمان دولة ليبيا برئاسة النائب الأول فوزي النويري، وذلك ضمن جلسات الحوار الوطني لأعضاء البرلمان الليبي.

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وقال «عبدالعال» أنه لا يختلف أحد على عمق الروابط بين الشعبين المصرى والليبى، وذلك بحكم اللغة والموقع الجغرافى، وكذا المصالح والأهداف وأيضاً الحدود المشتركة، وقال موجهاً حديثه للشعب الليبي أن مصر تقف دوماً بكل ما تملك من أدوات بجانب الشعب الليبي، وأمن ليبيا وأمن مصر هو جزء واحد لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة ليبيا هو اعتداء على مصر، يستوجب علينا الاستنفار لنصرة هذا البلد الشقيق، رغم ثقتنا جميعاً في قدرة دولة ليبيا ـ حكومة وشعباً ـ على مواجهة كافة الأخطار التي تحيط بها من الداخل والخارج، وعلى إعادة بناء دولة ليبيا الحديثة والقوية.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن الدعوة مفتوحة ومستمرة لأبواب مجلس النواب المصرى لجميع الأخوة والأشقاء البرلمانيين من ليبيا في بلدهم الثانى مصر.

في سياق أخر قال عبدالعال إنه سيخرج عن مبدأ الفصل بين السلطات لتهنئة المحكمة الدستورية العليا بيوبيلها الذهبي، وقال: «ترددت في توجيه التهنئة إعمالا بمبدأ الفصل بيت السلطات.. لكن نخرج عنه وأوجه التحية والتهنئة للمحكمة الدستورية العليا بيوبليها الذهبى، ونتمنى لها والقضاة بها التوفيق والسداد».