شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٢٨٨٠ زجاجة زيت و٥٢٠ كيلو سكر تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية تموين الشرقية، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة، لمتابعة كافة الأنشطة التجارية، والتجار التموينيين، للتأكد من وصول السلع المدعمة لمستحقيها وإحكام السيطرة على الأسعار ومكافحة ظاهرة الغش التجاري، أسفرت جهودها عن ضبط ٢٨٨٠ زجاجة زيت مدعم، و٥٢٠ كيلو سكر تموين .

وقالت فايزة عبدالرحمن، وكيل أول مديرية تموين الشرقية، إنه تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات محافظ الشرقية، قام قطاع تموين وسط المحافظة، بشن حملات مفاجئة على التجار التموينين أسفرت جهودها عن تحرير العديد من المحاضر للمخالفين.