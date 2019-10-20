شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 12 متهمًا بـ«داعش سيناء» لجلسة 4 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم «ولاية سيناء» الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش سيناء» في اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة 4 نوفمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا رأفت زكي، وعمرو قنديل، وسكرتارية حمدي الشناوي، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.