شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 480 حضانة غير مرخصة بمراكز ومدن الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بالغلق الإداري لـ480 حضانة غير مرخصة بمراكز ومدن المحافظة، لعدم إلتزام أصحابها باشتراطات فتح الحضانات، وممارسة عملها طبقاً لأحكام القانون المنظمة في هذه الشأن، مؤكداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة لتلك الحضانات.

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كان محمد كمال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، تقدم بمذكرة للعرض على محافظ الشرقية، لاستصدار قرار غلق لـ480 حضانة غير مرخصة، بعدد من مراكز ومدن، ومن جانبه أشر المحافظ بالموافقة طبقا لأحكام القانون.

وأوضح محافظ الشرقية أن فتح الحضانات يتم من خلال مراعاتها لاشتراطات محددة منها تقييم أعمال النشاط، بناء على تقرير فني، والمتابعة الدورية مع مسؤولي الدفاع المدني، والإسكان للتأكد من سلامة المبنى، وتأمين المقرات ضد الحرائق، مؤكدا أنه في حالة اكتشاف مخالفات جسيمة، أثناء مدة الترخيص الممنوحة للنشاط يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسحب الترخيص.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الحضانات بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، للتأكد من ضمان مستوى الخدمة المقدمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على أبنائنا الصغار.