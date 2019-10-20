شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يطمئن على «التلميذة المنسية».. و«هيام»: سأعود للمدرسة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، التحقيقات بشأن ما حدث للتلميذة هيام عصام أبوالرجال، واطمأن على حالتها عقب زيارة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ للطفلة بمنزلها.

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واستقبلت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بمكتبها هيام عصام أحمد، التلميذة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة غرب تيرة التابعة لإدارة الحامول التعليمية برفقة عدد من أقاربها، وعبرت لها عن سعادتها بحضوره ودار حوار بين وكيل الوزارة والطفلة اطمأنت على سلامتها، مؤكدة أنها ستعود للمدرسة صباح الاثنين، وشكرت لها اهتمام وكيل الوزارة بها ومجازاة المتسببين في واقعة نسيانها.

كانت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، توجهت مساء أمس، بناء على توجيهات من الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، لمنزل هيام للاطمئنان عليها، والاعتذار لها عما حدث لها من نسيانها بالمدرسة وغلق العامل للباب الحديدي على سلالم الدور الثاني، ومتابعة التحقيقات وإعداد تقرير بالواقعة لتقديمه للدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، و الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يذكر أن الطالبة أغلق عليها باب المدرسة أثناء صعودها من الطابق الأول للطابق الرابع لنسيانها كتاب التربية الدينية، وعندما نزلت درجات السلالم وجدت الباب مغلقاً وظلت لحين إخراجها من قبل أحد أهالي القرية المارين من الشارع المقابل للبوابة التي احتجزت خلفها.