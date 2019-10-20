شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» عن أزمة «الكلاب الضالة»: «تلقيت شكاوى من الداخل والخارج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس النواب تشكيل لجنة من لجنتى الزراعة والإدارة المحلية، لدراسة مشكلة انتشار «الكلاب الضالة» في مصر. وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، الأحد، إنه تلقى عدد من الشكاوى من جمعيات الرفق بالحيوان والنشطاء ومن جهات من الخارج أيضًا، تطالب بوضع تصور متوازن للتعامل الرحيم مع الكلاب الضالة التي تنتشر في شوارع الجمهورية.

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وأضاف «عبدالعال»: «أدعو لجنة الزراعة لبحث الظاهرة ومناقشة التصورات اللازمة لمواجهتها، وإعداد التقارير وتقديمها للمجلس». وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة عقدت جلسة كبيرة حضرها عدد من المحافظين و4 وزراء وممثلين لجمعيات الرفق بالحيوان.

وأضاف: «الأمر معقد جدًا، لابد من التعامل مع الظاهرة، وفقًا لتوصيات المجتمع الدولى، وبما يناسب ظروفنا الاقتصادية والانسانية، والظاهرة لن تنتهى إلا بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى، وستقوم اللجنة بعرض التقرير كاملاً على المجلس».

وعلق «عبدالعال» قائلا :«المشكلة لها إمتداد دولي، والبعض قد ينظر أنه موضوع لا يحتاج إلى مناقشة لكنها هي مشكلة في منتهى الخطورة، وأصبح هناك أحزاب في الخارج تتبنى هذه المشاكل، والدستور المصري ضمن في نصوصه مراعاة الرفق بالحيوانات».