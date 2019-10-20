شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان البرلمان» تلغي الإشراف والرقابة على اشتراطات البناء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأحد، أكثر من مناوشة، بين النائب عماد سعد حمودة رئيس للجنة والنائب محمد العقاد، أُثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون البناء الموحدة 119 لسنة 2008.

اعترض النائب العقاد على الفقرة (أ) من المادة 25، والخاصة بعدم جواز التعامل بالبيع أو الشراء في الأراضي الداخلة في مناطق الامتداء العمراني، التي يحدّها الحيز العمراني المُعتمد بمخطط التنيمة العمرانية، باعتبارها مناطق ذات وضع خاص.

وقال «العقاد» عن تلك الفقرة، إنها ستجبر أصحاب الأراضي المملوكة بهدف الزراعة لتغيير نشاطها إذا دخلت الحيز العمراني، مثل أراضي الحزام الأخضر.

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ورد رئيس اللجنة، النائب سعد حمودة، أن القانون عام يطبق على جميع الأراضي «مش للتجمع والحزام الأخضر». ووافقت اللجنة على إلغاء المادة 58 مكرر، من مشروع القانون والتي تسمح للجهة الإدارية المختصة القيام بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طلبقاً للرسومات والمواصفات الفنية.

فيما تحفظ ممثلي وزارتي العدل والتنمية المحلية على إلغاء المادة، وأعلنا رفض وزارتيهما لهذا الإلغاء. وبالتالي ألغت اللجنة المادة 99 مكرر، والخاصة بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة لكل من أخل بالمهام المعهود بها إليه. وفقاً لحكم المادة 58 مكرر من هذا القانون.

وقررت اللجنة توقيع عقوبة الحجز الإداري وعدم توصيل المرافق، حال تكرار عدد من المخالفات بعد إزالتها وفي مقدمتها إقامة مباني ومنشأت بدون ترخيص، أو التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود، التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الاثار، والأعمال المخالفة لقيود الأرتفاع المقررة قانونا، الاعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للمادة (60) والتي تنص على إزالة عدد المخالفات بالطريق الإدارى وتحت إشراف هندسي متخصص على نفقه المالك، لاسيما بعد مطالبة النائب معتز محمود بتوقيع عقوبة على المخالف حال تكرار مخالفته بعد الإزالة.

واقترح معتز محمود، أن تكون العقوبة إما الحجز الإدارى أو المصادرة، ليؤكد مستشاري وزيري العدل والتنمية المحلية، أن المصادرة سيكون أمر غير قانوني ولا يمكن تنفيذه، ليتم الاتفاق على أن تكون العقوبة اللاحقة للإزالة هي «الحجز الإدارى».