شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: بدء الدراسة بالمدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة، الأحد، بمدرسة زهراء مدينة نصر الرسمية الدولية، إحدى المدارس الحكومية الدولية الجديدة والخاضعة لوزارة التربية والتعليم وتهدف لتقديم خدمة تعليم متميزة بأسعار منافسة.

من جانبه، تفقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام مدرسة زهراء مدينة نصر الرسمية الدولية، في اليوم الأول للدراسة بالمدرسة؛ للاطمئنان على جاهزية المدرسة وذلك في إطار المتابعة الميدانية لانتظام سير العملية التعليمية للعام الدراسى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وفي ضوء الإجراءات التي اتخذها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم؛ لتحقيق عام دراسي منضبط.

وقال «حجازي» إن المدارس الرسمية الدولية تحظى برعاية الدولة، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من المدارس والتى تعمل بالنظام البريطاني تعد مشروع كبير ترتكز فلسفته على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.

وخلال الزيارة، اطمأن «حجازي» على توفير التجهيزات اللازمة للمدرسة لهذه النوعية من التعليم، وإعداد الفصول بالشكل المناسب، بالإضافة إلى كفاءة المعلمين واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس. وأشاد بالدور الهام الذي تلعبه مؤسسة أصحاب المدارس الدولية في تقديم الدعم الفنى لهذا المشروع كمسؤولية مجتمعية لخدمة الوطن، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما أشاد حجازى بالمدرسة، مشيرًا إلى أن اختيار المعلمين لهذه المدارس يتم من خلال عقد اختبارات لاختيار أفضل العناصر التي تمتلك مهارات تناسب العمل بالمدارس الدولية، كما حرص على التحدث مع بعض أولياء أمور التلاميذ، وقدم لهم التهنئة بمناسبة بدء الدراسة بالمدرسة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وأكد أن الوزارة تسعى إلى تذليل كافة العقبات التي تعوق سير العملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأوضح «حجازى» أنه يعمل بالمدرسة حاليًا 6 فصول للمستوى الأول رياض الأطفال، و4 فصول للمستوى الثاني رياض الأطفال، بالإضافة إلى 4 فصول للصف الأول الابتدائى، مؤكدًا حرص الوزارة على نجاح هذا المشروع، والتعاون والتنسيق الكامل مع مديرى المدارس الرسمية الدولية لإزالة أية عقبات، بالإضافة إلى توفير التجهيزات اللازمة.

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جدير بالذكر أنه اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020، انضمت 5 مدارس حكومية دولية جديدة، هي: المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر «شارع مصطفى النحاس – المنطقة التاسعة»، والمدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر «زهراء مدينة نصر»، والمدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة «دمياط الجديدة»، والمدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر «مدينة السادس من أكتوبر بجوار نقابة المهندسين»، والمدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية «ملحق بمدرسة الشهيد محمود طلعت زيادة بإدارة المنتزة»، بالإضافة للخمس مدارس التي تعمل بهذا النظام منذ العام الماضى، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المدارس الرسمية الدولية؛ نظرًا للإقبال الشديد على هذه النوعية من المدارس.

شارك في الزيارة الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، ومحمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأحمد شعبان، مدير إدارة شرق مدينة نصر التعليمية، وأمانى جمال، مديرة المدرسة، وعبدالرؤوف علام، رئيس مجلس أمناء تعليم القاهرة.

وفى سياق متصل، عبر عدد من أولياء أمور الطلاب بالنظام التعليمى الجديد بمرحلة الطفولة المبكرة «كي جى 1 و2 والصف الأول والثاني الابتدائى» عن غضبهم من استمرار نقص الكتب المدرسية رغم مرور ما يزيد عن شهر ونصف من بدء الدراسة بالمدارس.

وأكد أولياء الأمور أن طلاب إدارات الزيتون وعين شمس لم يتسلموا كتب تواصل اللغة العربية والكتاب الثاني للغة الإنجليزية «connect» وكذلك كتاب «اكتشف» باللغة العربية واللغة الانجليزية.

فيما تأخر وصول الكتب بمدارس العمرانية والهرم والدقى ببعض المدارس. وأضاف أولياء الأمور –رفضوا نشر أسماؤهم– لـ«المصري اليوم» أن المدارس تخبرهم أن تأخر وصول الكتب سببه عدم توريد الكتب من قطاع الكتب بالوزارة وكذلك تأخر طباعة بعض الكتب كما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بنفسه، خلال مؤتمر صحفي، ببدء الدراسة.

وأكد أولياء الأمور أن المدارس لجأت لتصوير بعض نسخ السنوات السابقة للفرق الأعلى والكتابة في كراسات وشيتات لطلاب كي جي 1. وأضاف أولياء الأمور أن بعضهم لجأ لطباعة نسخ إلكترونية من الكتب على نفقتهم الخاصة حتى يتمكن الطلاب من مواصلة العام الدراسي خاصة وأن المناهج كبيرة ولن تناسب الخريطة الزمنية المخصصة للشرح خاصة بعد مرور أكثر من شهر ونصف من بدء الدراسة.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أعلن مسبقا احتمالية تأخير وصول بعض النسخ من كتب النظام التعليمى الجديد، على أن تسلم جميع الكتب بحد أقصى 27 أكتوبر الجاري.