شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على تشكيل لجنة «الوقاية من الإرهاب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد، على اقتراح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة خاصة من النواب للوقاية من الإرهاب والتطرف ومواجهة خطاب العنف، لمواجهة الإرهابيين العائدين من الدول.
وقال «عبدالعال» إن هناك تهديدا يمثله المقاتلون الإرهابيون العائدون يتمثل في تحركهم إلى ساحات أخرى وتنفيذ عمليات أخرى في دولهم أو عملهم على تجنيد أشخاص آخرين لتشكيل خلاليا جديدة، وهو ما قاله رئيس البرلمان إنه يستوجب تضافر الجهود لمواجهتهم.
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