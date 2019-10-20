شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ«تمويل الإرهاب» 4 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 4 نوفمبر، للنطق بالحكم على المتهم «أحمد. م» في إعادة محاكمته بإمداد جماعة إرهابية بالأموال، في القضية المعروفة بـ«تمويل الإرهاب».

استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي التمس براءته تأسيسًا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية، لم تتأيد بأي دليل آخر بالأوراق، كما دفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وانعدام دليل إسنادها للمتهم، وانتفاء أركان جريمة تمويل جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بالمال وانعدام دليل إسنادها للمتهم.

كانت النيابة وجهت للمتهم تهم إمداد جماعة إرهابية تدعو للاعتداء على الحرية الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية، فضلًا عن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.