شكرا لقرائتكم خبر عن الدفعة الجديدة بمدرسة الضبعة للطاقة النووية تنتظم فى الدراسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم صباح اليوم الأحد بشكل كبير طلاب الدفعة الجديدة بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية بمقر المدرسة بمحافظة مطروح بعد أن توجهوا أمس السبت إلى مقر إقامتهم بالمدرسة، حيث استقبلت المدرسة الطلاب الجدد وتم البدء فى تهيأتهم وتعريفهم بالمدرسة وطبيعة الدراسة وواجباتهم وحقوقهم تجاه المدرسة.
وقد استقبلت المدرسة استقبلت وبدأت الدراسة فى الانتظام للدفعة الجديدة وتستقر بشكل كلى خلال الأسبوع الجارى.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت قبول دفعة جديدة من الطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية بإجمالى 75 طالبا التحقوا بالعام الجديد 2019،2020.
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