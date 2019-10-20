شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: صيانة بئر جوفى بالوادى الجديد للحفاظ على المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير للإدارة العامة للمياة الجوفية بالداخلة وشرق العوينات، أنه تم اليوم إجراء صيانة لبئر 12 القديم بغرب الموهوب، والصب حول رأس البئر للاستفادة والحفاظ على المياه المتدفقة والحفاظ على كل نقطة مياه .

واستكمالا لإحلال وتجديد المساقى بمنطقة الداخلة وبتوجيهات من المهندس حمدى سيدهم، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة، تم تركيب خط مواسير بمسقى بئر 32 موط الاستراحة لرفع كفاءة المسقى وتقليل الهدر وتوصيل المياه للمنتفعين.

وقال التقرير إنه حرصا على ضمان وصول المياه إلى جميع الزمامات ورى جميع الأراى استعداد لزراعة محصول القمح تم اليوم تركيب معدية بئر 3 الجديدة بمعدات الوحدة المحلية وإزالة الضرر.

وأوضح قطاع المياه الجوفية أنه يتم استخدام الطاقة النظيفة فى مجال الموارد المائية حيث يقوم القطاع بتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات جنوب سيناء والجيزة وأسوان وقنا وسوهاج تبلغ القيمة الإجمالية لعمليات تجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية حوالى (110.328) مليون جنيه، وقيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه ( 20.208 ) مليون جنيه بنسبة 18.32%، فى حين بلغت قيمة ما تم تنفيذه من 1/7/2019 حتى اليوم (5.718) مليون جنيه بنسبة 5.2 %.