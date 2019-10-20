شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للتنمية المحلية توصى بوضع حلول مبتكرة للقضية السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت ورشة عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بوزارة التنمية المحلية، التى بدأت اليوم وتستمر لمدة 4 أيام لمحافظتى قنا وسوهاج، التحديات التى تواجه تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وسبل مواجهه هذه التحديات والتى منها الافتقار إلى أسلوب العمل التشاركى التكاملى بين الشركاء لتوفير الجهد والوقت والمال وآليات التغلب عليه من خلال دمج ومشاركة الشباب المتطوع إضافة الى وجود فجوة معلوماتية وعدم وجود نظام المتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية وتم التغلب عليه بوضع إطار للمتابعة والتقييم بشكل دقيق وداعم للمشروع .

وذكر بيان للتنمية المحلية اليوم، أن الورشة تقام تحت عنوان "دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات فى إدارة البرنامج السكاني" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان ووحدات السكان بالمحافظات ، وبرئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء منسق المشروع وبمشاركة والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان .

Advertisements

وأكد المشاركون على أن ملف القضية السكانية من أهم التحديات التى تؤثر على النمو والتنمية المستدامة ويجب الاهتمام بها من خلال منظور ثقافى واجتماعى واقتصادى، كما تم استعراض أهداف ورشة العمل ومنها بناء قدرات الشباب والاستفادة منهم فى إدارة البرنامج السكانى مع فرق عمل المحافظات المختلفة وكذا صقل معارف وقدرات فرق العمل التى تعمل على تنفيذ سياسات وآليات القضية السكانية لتنجح فى تحقيق أهدافها من خلال التخطيط والتنفيذ الجيد ومن خلال آليات دقيقة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة ومتابعة النتائج وتقييمها والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية التراكمية .

وطالب المشاركون بضرورة التركيز على حلول مبتكرة خارج إطار الصندوق للقضية السكانية وطرق تكنولوجية ووسائل حديثة يتم استخدامها لمعرفة مؤشرات معدل النمو السكانى بصورة دقيقة للتعرف على نقاط الضعف المسببة لارتفاع معدل نمو السكان والتعامل السريع مع هذا الخلل بوضع خطه استراتيجية للحلول تهدف للسيطرة على الارتفاع الملحوظ فى معدل النمو مؤكدين على عمل تقييم ومتابعة لتنفيذ خطوات المشروع بصورة دقيقة وسليمة عن طريق اجتماعات دورية تهدف لمتابعة وتحديد الأولويات وتصحيح المسار ونشر قوافل التوعية لتوثيق الزواج مع المجلس القومى للسكان لتجنب الزواج المبكر المنتشر فى القرى والنجوع والتنسيق مع وزارة الأوقاف لعرض خطب توعوية تخص القضية السكانية واهميتها فى الوقت الراهن .

جدير بالذكر أن بناء قدرات الشباب وفرق عمل المحافظات على استخدام أساليب العمل الجماعى لإدارة البرنامج السكانى بالتعاون مع فرق عمل المجلس القومى للسكان والمحافظات ياتى فى إطار تنظيمى متكامل لخلق روح تعاون وتفاعلية والتبادل الخبرات والمهارات .