شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف ترشح 8 أئمة وموظفين لمنح الماجستير الدولية للحكومة البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م الاسم الصفة الوظيفية 1- سحر زكريا محفوظ عثمان إدارة الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 2- 2- محمد يوسف صابر إمام وخطيب بمديرية كفر الشيخ 3- 3- محمد مسعد محمد غزالي إمام وخطيب بمديرية البحر الأحمر 4- 4- محمد سمير محمد عبد الغني الديوان العام Advertisements 5- 5- إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامه إمام وخطيب بشمال سيناء 6- 6- أحمد محمود طاهر عبد النور إمام وخطيب بمديرية الفيوم 7- 7- أحمد عبد الهادي مصباح على إمام وخطيب بمديرية بور سعيد 8- 8- محمود جابر محمدي يوسف إمام وخطيب مديرية القليوبية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف ترشح 8 أئمة وموظفين لمنح الماجستير الدولية للحكومة البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.