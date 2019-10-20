شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف ترشح 8 أئمة وموظفين لمنح الماجستير الدولية للحكومة البريطانية والان مع تفاصيل الخبر
سحر زكريا محفوظ عثمان
إدارة الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية2-
محمد يوسف صابر
إمام وخطيب بمديرية كفر الشيخ3-
محمد مسعد محمد غزالي
إمام وخطيب بمديرية البحر الأحمر4-
محمد سمير محمد عبد الغني
الديوان العام
إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامه
إمام وخطيب بشمال سيناء6-
أحمد محمود طاهر عبد النور
إمام وخطيب بمديرية الفيوم7-
أحمد عبد الهادي مصباح على
إمام وخطيب بمديرية بور سعيد8-
محمود جابر محمدي يوسف
إمام وخطيب مديرية القليوبية
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