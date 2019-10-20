شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مصر نجحت فى تحقيق اكتفاء ذاتى من إنتاج السكر المحلى بنسبة 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لإحدى الشركات الحكومية التابعة لوزارة التموين اهم إنجازات الدولة فى تطوير منظومة صناعة السكر من بنجر السكر فى مصر، والتى أدت الى زيادة معدلات الإنتاج خلال العام الحالى حيث وصل اجمالى انتاج السكر المحلى من محصول بنجر السكر هذا العام الى 1.5 مليون طن بجانب إنتاج ما يقرب من مليون طن من القصب، مما أدى الى زيادة معدلات الاكتفاء الذاتى من السكر فى مصر إلى 80% هذا العام.

ولفت أبو زيد الى أن أحد محاور خطة الدولة لتطوير صناعة السكر رفع كفاءة خطوط انتاج المصانع التابعة للدولة وتشرف وزارة التموين على الخطة بالتعاون مع وزارات الزراعة والتجارة الصناعة والاستثمار والتعاون الدولى كما يتم ايضا التوسع الرأسى لزيادة إنتاجية الفدان من بنجر السكر من خلال زراعة تقاوى بنجر السكر أحادية الجنين بعد نجاح تجربة الشركة على مستوى مراكز محافظة كفر الشيخ خلال العام الماضى، وإجراء تجارب إرشادية بالتعاون مع الشركات المنتجه للتقاوى والجهات التنفيذية الزراعية لنشر زراعة التقاوى الحديثة احادية الجنين عالية الإنتاجية، الامر الذى يترتب عليه زيادة المساحات المنزرعة من الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية هذا العام، بجانب التوسع الأفقى بزيادة المساحة المنزرعة بنحر سكر على مستوى جمهورية مصر العربية، والتى بلغت 600 ألف فدان خلال موسم 2018 – 2019، بعدما كانت لا تتجاوز من 450 ألفا إلى 470 ألف فدان .

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها كلية الزراعة جامعة عين شمس اليوم الأحد ندوة تحت عنوان " مستقبل زراعة بنجر السكر فى مصر .. المشاكل والحلول " لاستعراض اليات النهوض بمحصول بنجر السكر وايضاً اليات التعاقد بين المزارعين وشركات بنجر السكر ودور مجلس المحاصيل السكرية فى علاج مشاكل بنجر السكر، بحضور كل من الدكتور عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والدكتور أحمد جلال السيد عميد عميد كلية زراعة عين شمس ،والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والمتخصصين فى هذا المجال .

كما استعرض " ابو اليزيد " الخدمات التى تقدمها شركة الدلتا للسكر للمزارعين، منها إعفاء مزارعى العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد فى الوقت المحدد، وزيادة علاوة التبكير من 120 جنيها للطن إلى 180 جنيها، مع صرف رشة مجانية للتسميد الورقى وايضاً دعم خدمة الارض " الحرث " بمبلغ 300 جنيه للفدان بمتوسط 16 جنيها لكل طن بنجر مورد بجانب صرف حافز 25 جنيها لكل طن على درجة حلاوة تزيد عن 16% وهى أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع .

كما يتم دعم مبيدات مقاومة دودة ورق القطن ومبيدات خنفساء البنجر بمبلغ 100 جنيه للفدان ، كما ان الشركة ستتحمل تكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة بمعدل 300 جنيه للفدان وصرف حافز نظافة البنجر الذى سيتم توريده فى الموسم المقبل من 5 إلى 9 جنيهات لكل طن حسب درجة النظافة ﻭانه لاول مره سيتم صرف حافز فرق نولون زيادة 20 جنيه كحد أدنى لكل طن بنجر مورد لمزارعى نطاق محافظتى كفر الشيخ والغربية، بالإضافة لمركزى بلقاس والستامونى بالدقهلية ، اضافة الى السماح بقبول نسبة شوائب حتى 8% من بداية الموسم ولمدة شهر، وفى أيام سقوط الأمطار طوال موسم التوريد كما ستتحمل شركة الدلتا للسكر تكاليف نقل المحصول للمصانع بمتوسط 65 جنيه لكل طن بنجر مورد مع توفير المبيدات والمخصبات المعتمدة والمسجلة اللازمة للمحصول بالأجل ومحاسبة المزارع بعد التوريد بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بكافة المناطق بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية.

وقال الدكتور أحمد جلال السيد عميد كلية زراعة عين شمس، إن مصر أصبحت تحتل المرتبة الثامنة عالميا من حيث إنتاج بنجر السكر، ﻭإنه بالرغم من أن إجمالى انتاج السكر فى العالم يمثل 33% منه من محصول البنجر والباقى من القصب، فإن إنتاج السكر فى مصر من البنجر يمثل 56%، والباقى من قصب السكر.

وأكد، أن معدل استهلاك المواطنين من السكر يقرب من 3.2 مليون طن سنويا، فى حين أن معدل الإنتاج بلغ الى 2.5 مليون طن هذا العام حيث يتم استيراد ما يقرب من 700 ألف طن سكر لسد العجز فى الانتاج المحلى ،وان نصيب الفرد من السكر يبلغ 32 كيلو جرام سنويا مما يتطلب العمل على زيادة معدلات الإنتاج لسد العجز فى الانتاج المحلى من خلال التوسع الرأسى لزيادة إنتاجية الفدان من بنجر السكر.

وتابع: "المعدل الطبيعى لإنتاجية الفدان تتراوح من 10 إلى 15 طن بنجر، فى حين ان إنتاجية الفدان فى المزارع النموذجية تتراوح من 27 إلى 35 طن مما يتطلب العمل على استخدام التقاوى الحديثة من البنجر لزيادة إنتاجية الفدان ، وكذلك التوسع الأفقى من خلال زيادة الأراضى المنزرعة بنجر سكر، حيث نحتاج إلى زراعة 222.7 ألف فدان إضافى من البنجر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر .

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