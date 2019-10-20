شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأزهر يعرض فيلم الممر لطلاب معهد شعبة العلوم الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الأزهر الشريف فيلم الممر لطلاب الشعبة الإسلامية بمعهد العلوم الإسلامية، فى إطار احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر، وأبدى طلاب إعجابهم بالفيلم فى حضور قيادات المعهد.

وقد انطلقت الدراسة فى معهد العلوم الإسلامية عام 2017 ، ويعد أحد أبرز مُخْرَجات عملية التطوير التى يشهدها التعليم الأزهرى قبل الجامعى فى السنوات الأخيرة، فى إطار الاستراتيجية الشاملة التى يتبعها الأزهر الشريف؛ لتطوير الخطاب الدينى، ومواكبة المستجدّات على كافّة الأصعدة.

ويخضع الطلاب المتقدّمون للالتحاق بالمعهد لاختباراتِ قَبولٍ؛ لانتقاء المتميّزين منهم، وتشمل الاختباراتُ، التى وضعها متخصصون من كليات التربية: قياسَ مهارات اللغة العربية، والإنجليزية، وحفظ القرآن الكريم، وأقيم المعهد، الذى يستوعب أكثرَ من ألف طالب، على مساحة 18 ألف متر مُرَبَّع، ويضمّ: ملاعبَ متنوّعةً، وعيادةً صحية، وأخرى نفسية، و42 قاعةً دراسية، مُجَهَّزَةً بأحدثِ الوسائط التعليمية، إضافةً إلى: مكتبةٍ، ومَعاملَ علميّةٍ متطوّرة، كما تمّ تزويد المعهد بأحدثِ الوسائل التعليمية، وبمناهجَ تربويّةٍ متطوّرة، وهيئةِ تدريسٍ متميّزة، فضلًا عن تجهيز المعهد بسكنٍ داخلى، وإعاشةٍ كاملة للطلاب؛ بما يُسهِم في تكوينهم تعليميًّا وأخلاقيًّا وجسديًّا.

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