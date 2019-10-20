وزيرة التضامن الاجتماعى: 18.7 مليار جنيه قيمة مساعدات تكافل وكرامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عدد المستفيدين من الأسر المصرية فى مشروع مساعدات تكافل بلغ نحو 1.562 مليون مواطن، و684.6 الف مواطنة وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.7 مليار جنيه حاليا.
وجاء ذلك خلال كلمتها فى لقاء غرفة التجارة الأمريكية اليوم، بحضور الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة ولفيف من الحضور.
وأضافت الوزيرة أن نسبة المستفيدين الإناث تبلغ نحو 88.1% وبلغت النسبة من الرجال نحو 11.7%.
وأشارت الوزيرة إلى أن الفقر متغير فهو يتغير بحسب عمر ومكان كل حالة على حده، ووفق تغير الاحتياجات الأساسية للمواطن بمرور الوقت بجانب الثقافة نفسها، والتى تعد مهمة للغاية .
واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء مؤشرات الفقر في مصر فيما يتعلق بمختلف الفئات، وكذلك بحسب الأقاليم والمحافظات المصرية.
كان الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة الأمريكية رحب بالوزيرة وقدمها لالقاء كلمتها حول ما تم تقديمه لمكافحة الفقر في مصر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن من أهم أولويات الحكومة خلال الفترة الماضية هى بناء قواعد البيانات فى مصر والمحافظات الأكثر فقرا، وما تبع ذلك من تقييم للبرامج المتاحة وما يمكن تطويره فيها، وكذلك إضافة برامج جديدة.
وأضافت أن الحكومة عملت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى على حماية ومساعدة الفقراء فى مصر، وبدأت الوزارة فى تجميع البيانات المختلفة للمحافظات والقرى الفقيرة والبنية الأساسية بها ومدى توافر الكهرباء والمياه بالبيوت، وهل لديهم الخدمات المختلفة والشمول المالى أم لا وبالفعل لدينا بيانات بكل احتياجات كل شخص فى الطبقات الفقيرة الآن .
وأشارت أن الوزارة عملت على تطوير خرائط الفقر فى مصر وكيف يمكن استهداف الفقراء، حيث تحدد الخرائط البرامج المناسبة ويراعى فى تصميمها أين هم الفقراء وما هى معاناتهم وطلباتهم ولا سيما فى العديد من محافظات الصعيد، فى سوهاج وأسيوط وقنا وفى كل محافظات مصر، لافتة إلى "أننا عانينا لعدم توفر وطائف خلال السنوات الماضية التى توقفت فيها السياحة فى الغردقة وشرم الشيخ والأقصر والتى كانت توفر آلاف فرص العمل للشباب" .
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