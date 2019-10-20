شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعى: 18.7 مليار جنيه قيمة مساعدات تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عدد المستفيدين من الأسر المصرية فى مشروع مساعدات تكافل بلغ نحو 1.562 مليون مواطن، و684.6 الف مواطنة وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.7 مليار جنيه حاليا.

وجاء ذلك خلال كلمتها فى لقاء غرفة التجارة الأمريكية اليوم، بحضور الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة ولفيف من الحضور.

وأضافت الوزيرة أن نسبة المستفيدين الإناث تبلغ نحو 88.1% وبلغت النسبة من الرجال نحو 11.7%.

وأشارت الوزيرة إلى أن الفقر متغير فهو يتغير بحسب عمر ومكان كل حالة على حده، ووفق تغير الاحتياجات الأساسية للمواطن بمرور الوقت بجانب الثقافة نفسها، والتى تعد مهمة للغاية .

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء مؤشرات الفقر في مصر فيما يتعلق بمختلف الفئات، وكذلك بحسب الأقاليم والمحافظات المصرية.

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كان الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة الأمريكية رحب بالوزيرة وقدمها لالقاء كلمتها حول ما تم تقديمه لمكافحة الفقر في مصر.