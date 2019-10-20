- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية العالمية تنظم جلسة بأسبوع القاهرة للمياه عن "التغيرات المناخية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الموارد المائية والرى جلسة على هامش أسبوع القاهرة للمياه بعنوان "التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية فى قطاع المياه" بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، لتسليط الضوء على تأثيرات التغيرات المناخية فى قطاع المياه وإيصال رسائل واضحة إلى أعلى المستويات السياسة فى البلدان المعنية، بهدف تطوير السياسات والاستراتيجيات التى تسمح لقطاع المياه بالتكيف مع تأثيرات تغير المناخ والتعامل معها.
ويهدف أسبوع القاهرة للمياه بشكل عام إلى تعزيـز الوعى المائى وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهـود المبذولـة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى، تحديد الأدوات الحديثـة والتقنيـات المستخدمة لإدارة الموارد المائية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد الجوية العالمية تنظم جلسة بأسبوع القاهرة للمياه عن "التغيرات المناخية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.