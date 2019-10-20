شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية العالمية تنظم جلسة بأسبوع القاهرة للمياه عن "التغيرات المناخية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الموارد المائية والرى جلسة على هامش أسبوع القاهرة للمياه بعنوان "التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية فى قطاع المياه" بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، لتسليط الضوء على تأثيرات التغيرات المناخية فى قطاع المياه وإيصال رسائل واضحة إلى أعلى المستويات السياسة فى البلدان المعنية، بهدف تطوير السياسات والاستراتيجيات التى تسمح لقطاع المياه بالتكيف مع تأثيرات تغير المناخ والتعامل معها.

ويهدف أسبوع القاهرة للمياه بشكل عام إلى تعزيـز الوعى المائى وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهـود المبذولـة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى، تحديد الأدوات الحديثـة والتقنيـات المستخدمة لإدارة الموارد المائية.