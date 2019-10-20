شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ضمان جودة التعليم تشارك فى وضع إطار المؤهلات الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئيس مجلس الوزراء بدعوة من الاتحاد الإفريقى فى مؤتمر الإطار الإفريقى الإقليمى للمؤهلات لمناقشة سبل تطبيق الاستراتيجية الأفريقية للتعليم 2016-2025 بما يتيح تنقل حاملى المؤهلات المختلفة بين دول القارة السمراء، بمقر للاتحاد الأفريقى بأديس أبابا بحضور 35 دولة من من أفريقيا وممثلين من اتحاد الجامعات العربية – اتحاد الجامعات الأفريقية –Cames - - الشبكة العربية لجودة التعليم العالى بعض أصحاب المصالح والمعنيين (Stakeholders) مثل الطلاب AASU و رجال الأعمال Business AfricaCAPA وممثلى اتحاد للنقابات العمالية.

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال الجلسة التى تراستها مصر بعنوان " رؤية أصحاب المصلحة والمعنيين أهمية الإطار الإفريقى للمؤهلات ومدى مساهمته فى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقارة فى تيسير تبادل وانتقال الخريجين بين القارة الإفريقية ومنطقة السوق المفتوحة free trade zone والاعتراف المتبادل بالخريجين بين دول القارة واهمية اتخاذ خطوات جادة من دول القارة نحو تفعيل وتطبيق الإطار الإفريقى للمؤهلات بما يتيح سهولة انتقال وتبادل الخريجين بين دول القارة.

وأكدت يوهانسن، مدى اهتمام مصر بقضية التعليم وعرض المجهود الكبيرة التى بذلت خلال سنوات من جانب الهيئة القومية المصرية لضمان جودة التعليم فى إعداد الإطار الوطنى المصرى للمؤهلات ورصد تجارب عدة دول والذى انتهت الهيئة من اعداده وفى انتظار خروج القانون من مجلس النواب والموافقة عليه.

واقترحت مصر خلال رئاسة هذه الجلسة تحديد خطوات تنفيذية يتم من خلالها العمل فى الإطار الافريقى وتكون تلك الخطوات من خلال إعداد دراسات الوضع الراهن والتعرف على التجارب الناجحة للدول المختلفة التى خطت نحو تفعيل الأطر الوطنية فى بلادها.