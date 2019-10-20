شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأنفاق: سنؤسس مولات كبيرة ومناطق استثمارية لتنمية الموارد الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد محمد محمد بدوى رئيس القطاع المالى والإدارى بالهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة تبحث الآن استغلال أصول الهيئة لتنمية الموارد الذاتية، مثل استغلال المسحطات لعمل مولات كبيرة ومناطق استثمارية، وذلك ردًا على انتقادات لجنة النقل فى اجتماعها المنعقد الآن بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد، لمناقشة اتفاقية قرض بـ205 ملايين يورو لتحديث الخط الأول لمترو الأنفاق.

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وبدوره، طالب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الأمانة العامة للجنة البرلمانية، بضرورة تحديد اجتماع مع قيادات وزارة النقل، لعمل جلسة خاصة لعرض خطة الوزارة للتطوير، وكيف ستستغل القرض وآلية سداده، والأفكار التى ستطرحها الوزارة لتنمية الموارد الذاتية بشكل حقيقى، بعيدًا عن الأحلام بعيدة المنال.

واستنكر طول الإجراءات المتخذة لاستغلال القرض، بقوله: "ناخد القرض فى أربع سنين، ونستغله فى سنتين".