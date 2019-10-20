شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: ندعم بقوة قضايا السكان وتنظيم الأسرة باعتبارها النواة لصلاح المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومى للسكان، أن الوزارة تحرص على وقوف الدعاة على آخر المستجدات العصرية التى تطرأ على المجتمع ومواجهتها بالفكر السليم الصحيح، وهو ما تسعى إليه وزارة الأوقاف.

وأضاف البسطويسى، خلال الدورة التثقيفية الخامسة والعشرون فى التوعية بقضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية لأئمة وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القليوبية بمدينة شبين القناطر بمسجد الفقهاء، قائلا:" ندعم بقوة قضايا السكان والأسرة هى النواة الأولى لصلاح المجتمع".

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وقال الدكتور ياسر جمال الخبير الديموجرافى بالمجلس القومى للسكان، إن علم السكان أحد العلوم الإنسانية التي تهتم بالظواهر السكانية والمواليد والوفيات ، وأن مصر تعاني من المشكلة السكانية وهى عدم التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة، وأن المشكلة السكانية تتمثل فى أمرين : الأول : النمو السكانى السريع فعدد سكان مصر أمس الأول الجمعة كان 99 مليونًا و467 ألفًا و791 نسمة، وأمس بلغ عدد السكان 99 مليونًا و469 ألفًا و 658 نسمة، وبلغ عدد سكان محافظة القليوبية اليوم السبت 19/10/2019م 5 ملايين و858 ألفًا و839 نسمة، والأمر الثانى سوء التوزيع السكانى فالمساحة المأهولة بالسكان فى مصر هى 6,7 من المساحة الكلية لمصر.

وفى كلمتها أكدت الدكتورة نوال عمران مدير تنظيم الأسرة بالقليوبية، أن الدولة المصرية تعاني من مشكلة سكانية، وأن وزارتي الصحة والأوقاف لا تألوان جهدًا في وضع الخطط لمعالجة القضايا السكانية، مبينة أن الأسرة هى النواة الأولى لصلاح المجتمع، وأن تنظيم الأسرة عمل حضارى وسلوك منتظم يوفر للزوجين الخيار المناسب للتحكم بمواعيد البدء فى الإنجاب، وأنه تخطيط إيجابى وفعال لبناء أسرة قوية وناجحة وقادرة على تحقيق التنمية للأسرة والمجتمع ، وأن تنظيم الأسرة يعود بالفائدة والنفع على الأسرة بأكملها، وأنه لا بد من تباعد فترات الحمل لتعويض الأم العناصر والفيتامينات التى فقدتها أثناء الحمل، ولإعطائها الفرصة لاستعادة نشاطها وصحتها وعافيتها، وأن المباعدة بين فترات الحمل لها فوائد من أهمها: التنشئة الصحيحة والصحية لكل مولود، كما أنه يسهم فى تلافى وفيات الرضع، وخفض وفيات الأمهات بنسبة 30%، وتمكين الأم من مواصلة الحصول على فرص أكبر فى التعليم والعمل، وتباعد فترات الحمل يحافظ على صحة الأم والطفل معًا، مؤكدة أن جميع الوسائل المستخدمة فى تنظيم الأسرة آمنة ومتاحة.