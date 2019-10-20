شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تشغيل محطتى النزهة وهشام بركات للركاب ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل أنه سيتم تشغيل محطتي النزهة وهشام بركات للركاب في ديسمبر المقبل، بجانب تشغيل وافتتاح باقى محطات المرحلة وهى عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلى منصور وورشة للعمرة الجسيمة التى تعتبر الأكبر فى الشرق الأوسط فى إبريل2020 .

كانت شركة المترو بدأت اليوم تشغيل محطة هيليوبوليس لمترو الأنفاق للركاب، مع السماح لقطارات الخط الثالث بالتوقف بها، وذلك بعد انتهاء أعمال تنفيذها بالكامل واختباراتها، حيث استقبلت المحطة أول أعداد من الركاب مع بداية تشغيل المترو اليوم.

ومحطة هليوبوليس تأتى مباشرة بعد محطة هارون وأولى محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث لا تتوقف القطارات بها حاليا، حيث تواصل كانت القطارات رحلتها حتى محطة نادى الشمس التى تليها بمحطتين بدون أن تتوقف بمحطة هليوبوليس بسبب تأخر إنهاء تنفيذها مع باقى محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الممتد من هارون حتى محطة النزهة 1 نتيجة تأخر استلام موقعها فى بداية المشروع واستصدار تصاريح تحويلات المرافق المتعارضة معها.