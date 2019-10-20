شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. كتعة جديدة بشبرا الخيمة تكشف مملكة الشحاتين فى التسول بالأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتعة جديدة ظهرت فى منطقة شبرا الخيمة تتسول بالأطفال المخطوفين بتأجيرهم من عاطل حيث شاء القدر أن يكشف عن "مملكة الشحاتين" فى شبرا الخيمة، وأن يرحم طفلة من الجحيم التي تعيش فيه بعدما أنقذتها مواطنة كانت تسير مصادفة فى الشارع وشاهدت أثار تعذيب على جسد الطفلة مع متسولة وقررت أن تنقذها.

ـ صراخ وأثار تعذيب على طفلة برفقة متسولة لفت انتباه سيدة كانت تسير فى الشارع

ـ المواطنة شكت فى المتسولة

ـ تشجعت المواطنة وقررت أخذ الطفلة من المتسولة فى الشارع وأبلغت الشرطة عنها

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ـ المتسولة عقب القبض عليها اعترفت أن الطفلة ليست ابنتها وتؤجرها من شخص بـ50 جنيها فى اليوم

ـ التحقيقات كشفت أن المتسولة كانت تعذب الطفلة بالنار لاستعطاف المواطنين والحصول منهم على أموال بداعى الإنفاق على علاجها

ـ المتهم بإعطاء الطفلة للمتسولة اعترف بأنها طفلة سفاح ويؤجرها للمتهمة

النيابة تأمر بحبس المتسولة والمتهم بتأجير الطفلة وضبط والدتها وإيداع الطفلة دور رعاية ونقلها للمستشفى للعلاج



السيدة-التى-انقذت-الطفلة-والمتهمة-تتوسل-لها