شكرا لقرائتكم خبر عن حشود للجالية اللبنانية فى سيدنى دعما لمظاهرات بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمعت حشود كبيرة من أبناء الجالية اللبنانية في سيدني باستراليا فى شارع "مارتن بلايس" وسط المدينة، حيث رفعوا خلالها الأعلام اللبنانية وشعارات التضامن مع الشعب اللبنانى بكل فئاته، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وقد شارك في التظاهرة أكثر من خمسة آلاف شخص من أبناء الجالية اللبنانية، من مختلف الأعمار ولاسيما نسبة الشباب المولودين فى استراليا ومنهم عدد كبير من طلاب جامعة سيدنى.

وقد ردد المتظاهرون هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام ومية بالمية كلن حراميه ".

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وأكد المتظاهرون تضامنهم مع أخوتهم اللبنانيين المقيمين فى لبنان على حقهم فى الحصول على أبسط حقوقهم الإنسانية الطبيعية .

يأتى هذا فى ظل استمرار احتجاجات اللبنانيين لليوم الرابع على التوالى ضد التردى الاقتصادى، وقرار الحكومة فرض ضريبة جديدة على استخدام تطبيقات للتواصل عبر شبكة الإنترنت، مع توقع باستمرارها أيضا غدا، فوفقا لما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن جمعية المصارف اللبنانية فإن جميع البنوك ستظل مغلقة غدا الاثنين بسبب الاحتجاجات.

وتوافد عدد من المتظاهرين اللبنانيين الى ساحة رياض الصلح، وسط اجراءات أمنية عادية في حين عززت القوى الامنية الشريط الشائك الذي رفعته في إتجاه السراي الحكومي، علما بأن الطريق من شارع المصارف إلى رياض الصلح وساحة الشهداء سالكة وتمر فيها بعض السيارات.

هذا ويتجمع عدد آخر من المعتصمين أمام جامع محمد الأمين ويرفعون شعار "ثورة ثورة".