شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: يجوز وضع المكياج بعد الوضوء والصلاة به لأنه ليس نجسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل يجوز وضع ميكاج بعد الوضوء والصلاة به أم لا؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"لا مانع لأنه لأنه ليس نجسا ولا ينقض الوضوء".

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وأضاف عبد السميع:" بعض السيدات يتصورن إنه لا يجوز الصلاة بالمكياج، ولكن لا مانع من الوضوء ثم التزين، والمكياج لا ينقض الوضوء لأنه ليس نجسًا ولا يبطل الصلاة".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.