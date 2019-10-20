شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المتظاهرين لساحة رياض الصلح بلبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ توافد عدد من المتظاهرين اللبنانيين إلى ساحة رياض الصلح، وسط إجراءات أمنية عادية في حين عززت القوى الأمنية الشريط الشائك الذي رفعته في اتجاه السراي الحكومي، علما ان الطريق من شارع المصارف الى رياض الصلح وساحة الشهداء سالكة وتمر فيها بعض السيارات.
هذا ويتجمع عدد آخر من المعتصمين أمام جامع محمد الأمين ويرفعون شعار "ثورة ثورة".
تجمع صباح اليوم الاحد، عدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية فى كندا أمام القنصلية اللبنانية في كالجاري وانطلقوا إلى برلمان أدمنتون في كندا حيث نظموا وقفة احتجاجية تضامنا مع حركة التظاهر في لبنان.
رفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية واللافتات ومطلقين الهتافات الداعية لإسقاط المحاصصة الطائفية فى لبنان.
ومن جهة أخرى بدأ أصحاب المحال المجاورة لنقطة الاعتصام المركزية فى بيروت، عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، بادروا إلى استقدام صهاريج المياه لتنظيف ساحة الاعتصام والطرقات المحيطة بها من آثار الإطارات المحروقة والأتربة، خصوصا بعد أن تم الاتفاق مع المعتصمين على التوقف عن حرق الإطارات المطاطية منذ البارحة، والاكتفاء بالعوائق لمنع حركة المرور بالاتجاهين.
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