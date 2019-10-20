شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..لحظة تفقد السيسى الكلية الحربية ومتابعة اختبارات القبول بالكليات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الكلية الحربية، وتابع إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث يتم اختيار أفضل العناصر لنيل شرف الالتحاق بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومديرى الكليات والمعاهد العسكرية.

وناقش الرئيس السيسى، خلال متابعته لإجراءات اختبار الهيئة، عدداً من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات التي تدور على الساحتين الداخلية والخارجية، بالإضافة لبعض المعلومات العامة عن تاريخ مصر، وما شهدته من نهضة تنموية في مختلف المجالات.

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وأعرب الرئيس عن سعادته لما لمسه من فهم ووعي وإدراك صحيح من جانب شباب مصر لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات قد تؤثر على أمن مصر القومي.